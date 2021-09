Sven Mary over zaak Sanda Dia: “Waren het allochtonen, zaten Reuzegommers al in de cel”

Sven Mary is dinsdag te gast in De Cooke & Verhulst show. Hij treedt op als advocaat in de zaak van Sanda Dia, de jongeman die overleed tijdens zijn doop om lid te worden van de Leuvense studentenclub Reuzegom. Mary vertelt over het lang aanslepende proces en maakt ook een opmerking over de 18 leden die zich moeten verantwoorden voor de dood van hun medestudent: “Ik ben ervan overtuigd dat moesten ze van Molenbeek zijn, zouden ze vastzitten.”