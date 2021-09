Van je collega’s moet je het hebben: bruidspaar ziet tijdens trouwfeest hoe hun woning met bakstenen muur gebarricadeerd wordt

Bruidegom Giovanni kon wel lachen met de stunt van enkele van zijn collega’s bij bouwfirma Unibo. “We waren volop aan het feesten, wanneer mijn collega’s plots een tv bovenhaalden”, doet hij met een brede glimlach zijn relaas. “Daarop toonden ze ons de beelden van de muur die ze gemetst hadden voor onze poort. Ik kon het eerst niet geloven. Het eerste wat in me opkwam was hoe ik dit zo snel mogelijk kon oplossen. Ook mijn vrouw was in shock, al kon zij er ook wel om lachen.”

De enige toegang tot het huis was dus afgesloten. Thuis slapen was geen optie tijdens de huwelijksnacht. “We hadden vooraf al getwijfeld of we nog wel naar huis zouden gaan na het feest. Het werd dus voor ons beslist, we hebben onze huwelijksnacht doorgebracht in hotel ’t Vijverhof in Wevelgem, waar het feest doorging”, vertelt Giovanni.

Iedereen erover

Ondertussen raakte het koppel gelukkig al terug binnen en is alles zelfs al opgeruimd. “Zaterdag ben ik over de muur kunnen klimmen en heb ik ook mijn vrouw en kinderen over de muur gekregen”, vertelt Giovanni. Vanaf dan ging het snel. “Eens we er allemaal over waren, zijn we meteen beginnen afbreken. Dat ging vlot, want we konden de muur gewoon omverduwen. Vooral het opruimen nam wat tijd in beslag. Maar ik kon deze grap wel waarderen”, zegt Giovanni.