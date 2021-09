Een van veroordeelden van aanslagen in Catalonië in 2017 voorwaardelijk vrij

Een van de veroordeelden van de aanslagen in Catalonië in 2017, waarbij zestien doden vielen, mag voorwaardelijk vrijkomen. Dat berichtte de Spaanse justitie.

De Audiencia Nacional, die bevoegd is voor terreurzaken, liet Saíd Ben Iazza vrij. Ben Iazza werd in mei veroordeeld tot acht jaar cel voor zijn deelname aan de aanslagen. Hij mag het grondgebied niet verlaten en moest zijn paspoort inleveren.

Saíd Ben Iazza zat de helft van zijn celstraf van acht jaar uit. Op het proces in mei werden twee andere overlevenden van de terreurcel achter de aanslag, Driss Oukabir en Mohamed Houli Chemlal, veroordeeld tot respectievelijk 46 en 53 jaar cel. Volgens justitie leende Said Ben Iazza een voertuig en papieren aan de daders.

Op 17 augustus 2017 reed een van de leden van de terreurcel enkele honderden meters met een bestelwagen over de populaire promenade van de Ramblas in Barcelona. Daarbij kwamen veertien personen om het leven, vooral buitenlandse toeristen. In zijn vlucht doodde hij nog een andere persoon.

De dag erna reden vijf andere leden van de cel verschillende voorbijgangers omver in badstad Cambrils, honderd kilometer ten zuiden van Barcelona, vooraleer ze door de politie neergeschoten werden. Ze staken één vrouw neer.

In totaal vielen er 16 doden en 140 gewonden. Zes van de negen daders werden gedood.