Adviseurs van Donald Trump wisten dat hun samenzweringstheorieën niet klopten, blijkt uit nieuwe documenten

Enkele dagen voordat de advocaten van Donald Trump een persconferentie gaven waarin ze de wildste samenzweringstheorieën naar voren schoven rond de verloren verkiezingen, wisten Trumpadviseurs eigenlijk al dat die claims niet klopten. Dat blijkt uit nieuwe documenten die opgedoken zijn in een burgerlijke rechtszaak tegen Trump en waarover The New York Times bericht.

Bron: The New York Times

Twee weken na de verkiezingen van 2020, die Donald Trump verloor van Joe Biden, hield een team van advocaten een persconferentie op het hoofdkwartier van de Republikeinse Partij in Washington. Daar vertelden de advocaten dat het bedrijf dat de stemcomputers leverde had samengewerkt met een softwarebedrijfje, financier George Soros en het land Venezuela om de verkiezingen te stelen.

Advocaten Sidney Powell en Rudy Giuliani. — © AP

Maar toen de advocaten op 19 november hun verhaal vertelden, bleek dat de adviseurs van Trump eigenlijk al een interne memo hadden gemaakt waaruit blijkt dat de wilde beschuldigingen aan het adres van Dominion Voting Systems helemaal niet kloppen. Een voormalige werknemer van Dominion, Eric Coomer, heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen Trump en zijn adviseurs. Het is in de marge van die zaak dat de interne memo nu naar boven is gekomen.

Opvallend: uiteindelijk startten de advocaten van Trump zélf vier federale rechtszaken tegen Dominion Voting Systems waarin ze het bedrijf beschuldigen van een samenzwering tegen Trump.

De advocaten van Coomer zeiden in de recentste rechtszaak dat de memo - samengesteld door medewerkers van Trump - aantoont dat minstens binnen het team van Trump geweten was dat er geen bewijs was voor die samenzweringstheorieën. Het is wel onduidelijk of Trump hier zelf op de hoogte van was.