Lava van vulkaan in La Palma stroomt richting oceaan: kans op golven kokend water en vrijkomen giftige gassen

De lavastroom die is ontstaan op de vulkaan Cumbre Vieja in het zuiden van het Canarische Eiland La Palma is zich dinsdag een weg blijven banen op het eiland en verwoestte daarbij alles wat hij tegenkwam. Er wordt gevreesd dat er giftige gassen zullen vrijkomen als de lava in de oceaan terechtkomt.

De lava “beweegt zich onverbiddelijk in de richting van de zee en er is niets wat we eraan kunnen doen”, zei Angel Victor Torres, president van de Canarische Eilanden, die waarschuwde dat de lava nog huizen zal verwoesten.

Tot nu toe zijn 166 gebouwen verwoest en 103 hectare bedekt door de lava. Hoewel de vulkaanuitbarsting, de eerste sinds 1971 op dit eiland, geen slachtoffers heeft gemaakt, is de schade enorm. Het gaat om ruim 400 miljoen euro, aldus Torres.

Op beelden zijn metershoge zwarte en oranje stromen te zien die langzaam langs de flanken van de vulkaan naar beneden komen en bomen, wegen en huizen verzwelgen.

Golven kokend water

Als de lava in de zee stroomt, kan dat leiden tot explosies van stukken lava, golven van kokend water of de uitstoot van giftige gassen, meldt het gespecialiseerde Amerikaanse agentschap USGS. Dat komt omdat de wolken die ontstaan als het zeewater en de lava contact hebben, zuur zijn. Dat kan gevaarlijk zijn voor wie er te dichtbij komt.

De stroom bevindt zich momenteel op ongeveer twee kilometer van de zee en beweegt zich voort met een snelheid van 200 meter per uur. De autoriteiten kunnen echter niet precies zeggen wanneer de lava de oceaan zou kunnen bereiken.

De regionale regering roept bewoners op om neus en mond te bedekken wanneer ze naar buiten gaan en heeft een veiligheidszone ingesteld rond het gebied waar de lava in de zee zal stromen.

© AP

© REUTERS