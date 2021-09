Politiezone Hageland waarschuwt voor een nieuwe, slinkse manier van diefstal

Kortenaken

Oplichters proberen het huis van het slachtoffer met een smoes binnen te dringen. Dan houden ze de bewoners aan de praat terwijl een handlanger doorheen het huis loopt en spullen steelt. Ondertussen is er al melding gemaakt van twee van zulke diefstallen, waarvan één bij een bejaard koppel uit Kortenaken. Of het over dezelfde dieven gaat, is nog niet duidelijk. De politie roept op om bij vreemde handelingen hen meteen te verwittigen en zo veel mogelijk persoonskenmerken te noteren.