Heem vzw op zoek naar extra personeel in de jeugdzorg

Sint-Truiden

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook gevoelen in de sector van de kwetsbare jongeren. Heem vzw, een nieuw initiatief op de campus van Asster in Sint-Truiden heeft voor indiensttreding 24 betrekkingen openstaan. Heem vzw vond er wat op en organiseerde een live jobdag, met speeddates. In de hoop de witte raven te strikken. Want werken in de jeugdzorg is vooral een roeping en is een job met flexibele werktijden. De jongerenopvang moet 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gegarandeerd zijn.