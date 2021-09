Zorgsector protesteert tegen privatisering: “Zorg doe je met je hart, niet voor het geld”

Genk

Verschillende vakbonden uit de zorgsector hebben vandaag actie gevoerd tegen de geplande privatisering in de zorg. Ook in Genk aan de Welzijnscampus. Ze vrezen dat de kwaliteit voor de zorgbehoevenden achteruit zal gaan, maar ook dat de personeelsleden nog meer onder druk komen te staan en slechtere arbeidsvoorwaarden zullen krijgen. Nochtans toonde de coronacrisis volgens de vakbonden aan dat kwalitatieve zorg van levensnoodzakelijk belang is.