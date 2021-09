Bewoners Alkens rusthuis verhuizen naar nieuwbouw

Alken

87 bewoners van woonzorgcentrum Cecilia in Terkoest zijn verhuisd naar een nieuwbouw enkele kilometers verderop. De rusthuisbewoners krijgen nu een nieuw onderkomen op de zorgcampus Kouterman waar ook een dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen gelegen zijn. De 87 rusthuisbewoners werden in shiften per bus naar het nieuwe woonzorgcentrum gebracht, al had dat wel wat voeten in de aarde. De bus liep wat vertraging op door een defecte lift.