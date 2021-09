Opgepakte tiener (14) ontsnapt uit raam uit Mechels politiekantoor: “We gaan dit onderzoeken”

Uit het politiecommissariaat van de zone Mechelen-Willebroek is dinsdagmiddag een opgepakte verdachte ontsnapt. Het ging om een jongen van 14 jaar die in de voormiddag betrokken zou geweest zijn bij een diefstal in de Stationsstraat in Mechelen. Tijdens de administratieve afhandeling van de zaak zag de tiener zijn kans om door een raam te klauteren en weg te vluchten. De knaap kon, ondanks een zoekactie, ontkomen.

De politie kreeg dinsdagvoormiddag een melding van een diefstal in een gebouw in de Stationsstraat in Mechelen. Vrij snel konden twee verdachten in de buurt worden aangetroffen en opgepakt door de politie. Het ging om een meerderjarige en een jongeman van 14, allebei uit het Brusselse.

Toen de jongste van de twee werd verhoord in het politiecommissariaat en de zaak administratief werd verwerkt, slaagde hij erin om door een raam op het gelijkvloers naar buiten te springen en kon hij de site van het zonecommissariaat verlaten.

“Uiteraard zijn we onmiddellijk met een zoekactie gestart en is er door onze ploegen nog uitgekeken naar de ontsnapte jongeman. Hij kon evenwel niet meer worden aangetroffen”, bevestigt Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek het nieuws.

Naam bekend

De politie heeft wel de naam van de verdachte en spoort de jongeman nu verder op. De opgepakte meerderjarige werd intussen verhoord door de politie en is ter beschikking gesteld van het parket.

“Hoe de verdachte uit het politiecommissariaat kon ontsnappen gaan we uiteraard grondig onderzoeken en we gaan ook bekijken of er extra maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat dit soort feiten zich nog zouden kunnen afspelen”, aldus nog Van de Sande.

Uitzonderlijk

Dat er een verdachte kan ontsnappen uit het Mechelse politiecommissariaat is eerder uitzonderlijk te noemen. Het gebeurde nog eens in 2017. Toen wandelde een verdachte van diefstallen zomaar naar buiten. Hij kon twee dagen alweer worden opgepakt. De politie zal ook nu alles in het werk stellen om de voortvluchtige 14-jarige op te sporen. (tdk)