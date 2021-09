Woensdag (14.15 uur) staat als laatste tijdritonderdeel de mixed relay, oftewel de gemengde landenaflossing, op het WK-menu. Eén schakel uit het Belgische radarwerk is van Limburgse makelij: Ben Hermans (35). Wij gleden even mee in zijn slipstream en peilden naar zijn specifieke trainingen, fiets en verwachtingen.