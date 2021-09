Jasper Philipsen opgetogen na nieuwe overwinning in GP Denain: “Maar dit was geen waardemeter voor Parijs-Roubaix”

Jasper Philipsen heeft dinsdag met de GP Denain zijn derde wedstrijd in vijf dagen gewonnen. Na de koers was de Belg van Alpecin-Fenix dan ook opgetogen. “Ik moet beseffen hoe uniek dit is en hiervan genieten”, aldus Philipsen.

“Drie koersen op een rij winnen, dat is me bij mijn weten nog nooit eerder gelukt”, vertelde Philipsen na de koers. “Ik moet beseffen dat dit uniek is en dat ik hiervan moet genieten. Dit was een goeie generale repetitie voor Parijs-Roubaix. Ik vond het wel straf dat het nog een sprint werd na zo’n zware koers. Dat zal in Roubaix nooit het geval zijn. Een waardemeter was het dus niet echt. Het was wel goed om te wennen aan de kasseien. Dit is mijn beste seizoen ooit. Ik hoop het goed te kunnen afsluiten en de komende jaren verder te gaan op dit elan.” (gvdl, ybw)

