CO2-crisis binnen tien dagen al voelbaar in Groot-Brittannië: “Supermarkten en restaurants in de problemen”

De CO2-crisis in Groot-Brittannië zal volgens de voedingsindustrie binnenkort leiden tot bevoorradingsproblemen in supermarkten en restaurants. Vooral de productie van kip, varkensvlees en bakkerijproducten wordt getroffen.

Dat zegt Ian Wright, hoofd van de Food and Drink Federation (FDF), dinsdag aan BBC Radio 4. “We hebben ongeveer tien dagen voordat consumenten, shoppers en restaurantbezoekers zich realiseren dat deze producten niet meer voorradig zijn.”

Er zijn al lege schappen door het massale tekort aan vrachtwagenchauffeurs. En er is dus ook een tekort aan kooldioxide (CO2), waardoor bijvoorbeeld de productie van vleesproducten onder druk komt te staan. Het gas is onder meer nodig om verpakkingen vacuümdicht af te sluiten. “Dit is een echte crisis”, zegt Wright. De bevoorradingsketens van supermarkten en restaurants stond in veertig jaar niet meer zo zwaar onder druk.

De Britse staatssecretaris van Industrie Kwasi Kwarteng had zaterdag een ontmoeting met een aantal zakenlui over het CO2-tekort. Achteraf tweette de minister dat er geen reden is tot bezorgdheid.