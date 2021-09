Brons! Alec Segaert nipt derde, Deen Gustav Wang pakt verrassend goud op WK tijdrijden junioren

Hoe kwam de wereldtitel tot stand?

In tegenstelling tot de meeste tijdritten op kampioenschappen, was het bij de junioren niet lang wachten vooraleer de favorieten in actie kwamen. De Brit Joshua Tarling ging als tweede van start en zette meteen een knaltijd neer, maar daar ging de Gustav Wang al snel twintig seconden onder. De snelheid van de Deen: 52,3 km/h gemiddeld!

Tegen alle verwachtingen in kwam onze landgenoot Cian Uijtdebroeks niet eens in de buurt van de toptijd van de Deen. Alle hoop op een nieuwe Belgische medaille rustte dus op Alec Segaert, die als allerlaatste van start ging. En ja hoor, de wereldtitel zat er niet meer in, maar Alec Segaert reed een verschroeiend slot en pakte zo nipt brons.

Hoe deden de andere Belgen het?

Het was onze landgenoot Jonathan Vervenne die als eerste aan zijn tijdrit mocht beginnen. Voor Vervenne was het dan ook even schrikken toen de Brit Joshua Tarling, die als tweede gestart was, meteen vijftig seconden van zijn tijd deed. De tijd van die Brit bleek dan uiteindelijk wel fenomenaal goed te zijn.

Cian Uijtdebroeks leek zijn dagje niet te hebben. Het toptalent – dat volgend seizoen prof wordt bij Bora - Hansgrohe – leverde een teleurstellende prestatie af. Achteraf bleek wel dat Uijtdebroeks nog niet volledig hersteld was van een spierscheurtje achter de knieholte. Ook het biljartvlakke parcours speelde niet in zijn voordeel. Uijtdebroeks werd uiteindelijk zesde.

Voor Alec Segaert was er dan weer het nadeel dat de wind minder blies dan in het begin van de wedstrijd, wanneer de kersverse wereldkampioen Gustav Wang zijn tijdrit afwerkte. Segaert moest het met iets minder rugwind doen, maar werd toch nog knap derde.

Verder nog iets opvallends dat u moet weten?

De Brit Finlay Pickering schatte een bocht volledig verkeerd in en kwam ten val tussen twee dranghekkens in. Die val kostte hem misschien wel het podium, want de Brit reed voor de rest wel een uitstekende tijdrit.

Uitslag (top vijf)

1 Gustav Wang (DEN) in

2 Joshua Tarling (GBR) +20”20

3 Alec Segaert (BEL) +29”48

4 Carl-Frederik Bevort (DEN) +30”00

5 Eddy le Huitouze (FRA) +33”15