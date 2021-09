Bouwsector roept hulp van overheid in nu prijzen en levertermijnen blijven stijgen

De levertermijnen van bouwmaterialen blijven nog steeds toenemen terwijl de prijzen ook nog steeds de hoogte in schieten. De meeste bouwbedrijven moeten gemiddeld twee weken langer wachten op materialen dan normaal, dat blijkt uit een rondvraag van Confederatie Bouw. De eerste prijsverhogingen zag men in november van vorig jaar opduiken. Het duurt veel te lang en daarom vraagt Confederatie Bouw aan de federale regering om in actie te schieten en de risico’s niet volledig op de aannemer terecht te laten komen. Ook vraagt de federatie aan bouwbedrijven om solidair te zijn in deze crisis.