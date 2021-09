Komt het coronavaccin voor 5-jarigen eraan?

Komt het coronavaccin voor kleine kinderen eraan? Zeker, als het van producent Pfizer afhangt. De farmagigant heeft een reeks testen uitgevoerd op kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar en is daar nu mee naar buiten gekomen. Volgens Pfizer is zijn coronavaccin veilig voor kinderen. En het werkt bij hen net zo goed als bij volwassenen. Maar als wij het hier willen toedienen aan 5 tot 11-jarigen, moet het eerst goedgekeurd worden door het Europees geneesmiddelenagentschap. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke wil nog niet op de feiten vooruit lopen, maar hij staat er wel voor open om te kijken of we de vaccinatiestrategie kunnen aanpassen.