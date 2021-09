Nog maar september, en Natalina uit Nieuwerkerken heeft haar kersthuis al klaar

Nieuwerkerken

Halloween is pas over een dikke maand, en ook de komst van de Sint duurt nog even. Maar toch zijn er al Limburgers die de kerstversiering bovenhalen. Natalina Tavilla uit Nieuwerkerken toverde haar woning al om tot een echt kersthuis in de Engelse stijl, met de traditionele kerstkleuren en accessoires. Ze knutselde zelf ook notenkrakers en kaarsen in mekaar. In heel de woning staan drie kerstbomen en hangen zo’n 10.000 lichtjes op.