Diependaele overlegt met banken over verplichte schatting bij woonlening: “Ook starters moeten kans krijgen”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gaat in overleg met de bankensector over de nieuwe Europese richtlijn voor een woonlening. Die legt vanaf 1 januari 2022 een verplichte schatting op voor het krijgen van een woonkrediet. De lening wordt dan gebaseerd op die schatting. “Maar ook starters moeten hun kans krijgen”, vindt Diependaele.

Hij wil de richtlijn “evenwichtig” toepassen, zodat het beoogde doel - het risico op wanbetaling beperken en de druk op de oververhitte woningmarkt doen afnemen - behaald wordt. “Een juiste schatting van de woningprijzen lijkt mij een goede zaak. Voor bepaalde woningen, waar bijvoorbeeld veel renovatie nodig is, worden onrealistisch hoge prijzen geboden. Maar na de ongerustheid over een mogelijk eenzijdige toepassing willen we de violen stemmen met de banksector.”

Diependaele maakt zich sterk dat er in Vlaanderen weinig problemen zijn qua wanbetaling. “In minder dan 1 procent van de gevallen. Maar de woningprijzen blijven wel stijgen. Een goede omzetting kan daarbij helpen.”

De vraag blijft wel hoeveel manoeuvreerruimte nog rest. Febelfin, de koepel die de banksector vertegenwoordigt, zegt dat ze zich baseert op de circulaire van de Nationale Bank. “We hebben ons daaraan te houden.”

Diependaele laat zijn administratie de richtlijn nu uitpluizen. “Als er mogelijkheden zijn tot bijsturing, zodat de regels in het voordeel zijn van alle partijen, dan zal ik hier zeker op inzetten. Eigendomsverwerving blijft de hoeksteen van de welvaart voor de Vlaming. Ook starters moeten die kans krijgen.” (agy)