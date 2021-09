Zijn die acht glazen water per dag echt een must? Of kan het ook met minder?

Acht volle glazen, het equivalent van zo’n twee liter water: die hoeveelheid wordt als de heilige graal beschouwd om de dag voortreffelijk gehydrateerd door te komen. Maar nierspecialisten stellen in The New York Timesdat die interpretatie “volledig opgeblazen” is. De Belgische nefroloog Simon Van Hooland, verbonden aan het AZ Sint-Lucas in Gent, geeft zijn visie op enkele beweringen in de Amerikaanse krant.