Limburg boven in GP Denain: Hammenaar Jasper Philipsen wint, Lommelaar Jordi Meeus tweede

Jasper Philipsen heeft dinsdag de Grand Prix Denain gewonnen. De Hammenaar van Alpecin-Fenix toonde zich in de generale repetitie voor Parijs-Roubaix de snelste in de sprint. Lommelaar Jordi Meeus eindigde als tweede.

Naast Philipsen en Meeus finishten nog drie Belgen in de top tien: Kenneth Van Rooy werd achtste, Piet Allegaert negende en Jens Debusschere tiende.

De Canadees Adam De Vos en de Fransen Clément Carisey, Dylan Kowalski, Maxime Urruty en Jason Tesson tekenden voor de vroege vlucht. Het vijftal kreeg maximaal 6:30 voorsprong. Bij het aansnijden van de eerste kasseizone, die van Haspres-Thiant, was daar nog 1:45 van over. Carisey kende op de tweede kasseistrook, die van Monchaux-sur-Ecaillon, pech en werd opgeslokt. Bij het verlaten van Secteur 10, Maing-Quérénaing, was er met De Vos nog slechts één leider over. Hij kreeg wat verder het gezelschap van Stan Dewulf, Quinten Hermans, Sep Vanmarcke, Owain Doull, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Julius van den Berg, Clément Davy, Olivier Le Gac, Connor Swift en Jérémy Lecroq.

De Wulf en Kwiatkowski in de aanval

De grote groep volgde op 45 seconden. TotalEnergies trachtte de kloof te dichten, maar bij het ingaan van de slotronde van 50 kilometer, was de achterstand licht opgelopen tot 50 seconden. Cofidis ging daarop meehelpen, net als Gianni Vermeersch voor Alpecin-Fenix. Op de zone van Maing-Quérénaing werd de kopgroep helemaal uit elkaar geranseld. De Wulf en Kwiatkowski gingen op 25 kilometer van de finish aanvallen en kregen het gezelschap van Hermans en Davy. De rest van de kopgroep werd snel opgeraapt door het peloton, waarin de renners van Israel Start-Up Nation het voortouw namen.

Op de laatste kasseizone, Avesnes-le-Sec, moest Hermans voorin afhaken. Het peloton bleef jacht maken op het overgebleven trio. De drie plooiden pas in de laatste 500 meter, waarna Philipsen zich de snelste toonde van het peloton.

Vrijdag won Philipsen het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1), zondag Eschborn-Frankfurt (WT). Met ook nog de Scheldeprijs (1.Pro), twee ritten in de Ronde van Turkije (2.Pro) en twee in de Vuelta (WT) zit hij dit seizoen aan acht overwinningen. In Denain volgt Philipsen zijn Nederlandse teamgenoot Mathieu van der Poel op de erelijst op.

Top vijf:

1. Jasper Philipsen (AFC)

2. Jordi Meeus (BOH)

3. Ben Swift (IGD)

4. Hugo Hofstetter (ISN)

5. Matthew Walls (BOH)