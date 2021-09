Neos Heusden-Zolder op wandel

Voor de septemberwandeling stapten leden van Neos Heusden-Zolder door het gebied de Kamert in Hechtel-Eksel.

Het weer kon niet beter zijn om te wandelen door bos en begaanbare zandduinen. Niet voor niets wordt het gebied al eens de grootste zandbak van Vlaanderen genoemd.De volgende wandeling van Neos Heusden-Zolder gaat door op dinsdag 19 oktober in het gebied van de Dauteweyers in Diepenbeek. Samenkomst om 13.30 uur bij de H.Harrtkerk in Boekt.