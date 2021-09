Anderlecht gaat nog voor tweede assistent: Nederlander Willem Weijs kandidaat

Anderlecht stelt een nieuwe technische staf samen. Will Still moet de T2 van Vincent Kompany worden, maar er komt nog een assistent. RSCA heeft een shortlist met namen en daarop prijkt onder meer Willem Weijs (34).

Deze jonge Nederlandse trainer werkt nu voor de U21 van Willem II, maar heeft al heel wat ervaring. Weijs begon zijn trainerscarrière als jeugd-coach bij PSV waar hij 6 jaar werkte. Daarna was hij 4 jaar aan de slag bij de jeugdacademie van Ajax alvorens de overstap te maken naar NAC Breda. Daar groeide hij door tot beloftencoach, maar ook interim-trainer van het eerste elftal na een ontslag. Bij NAC werkte hij onder meer samen met Jelle ten Rouwelaar die nu keeperscoach is bij Anderlecht.

Weijs heeft zijn pro licence-trainersdiploma en dat is niet onbelangrijk aangezien Kompany en Still dat document nog niet bezitten. De Nederlander staat voor offensief en verzorgd voetbal. Hij is een bewonderaar van Pep Guardiola en heeft een eigen videobibliotheek om spelers te demonstreren hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties. (jug, svc)