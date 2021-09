Robert Lewandowski krijgt Europese Gouden Schoen na absoluut recordseizoen

De Poolse international deed vorig seizoen de netten 41 keer trillen in de Bundesliga. Hij verbeterde zo het record (40 goals) in de Duitse hoogste afdeling, dat sinds het seizoen 1971-72 op naam stond van Gerd Müller.

“Ik ben heel trots”, verklaarde Lewandowski tijdens de ceremonie in het clubmuseum van Bayern München. “Je moet altijd geloven in grootse prestaties, ongeacht je afkomst.”

Christian Seifert, topman van de Duitse voetballiga (DFL), zei dat Lewandowski’s record er een voor “de eeuwigheid” is. Volgens Seifert is Lewandowski “één van de beste spelers in de geschiedenis van de Bundesliga, iemand die al vele jaren op wereldklasseniveau speelt”.

Zesvoudig winnaar Lionel Messi werd tweede met 30 doelpunten voor Barcelona, gevolgd door Cristiano Ronaldo met 29 treffers voor Juventus.

Lewandowski is op de erelijst de opvolger van de Italiaan Ciro Immobile (Lazio Rome).

Elk doelpunt gemaakt in een competitie die behoort tot de top vijf op de UEFA-ranglijst levert twee punten op. Een goal in competities vanaf de zesde tot en met de 22e plaats is goed voor anderhalf punt. In nog minder sterke competities is een doelpunt een punt waard.