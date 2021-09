Afdaling waarin Remco Evenepoel ten val kwam geschrapt uit Ronde van Lombardije

De finish van de 115de Ronde van Lombardije ligt in tegenstelling tot de voorbije jaren niet in Como, maar in Bergamo. Dat raakte bekend bij de voorstelling van het parcours op dinsdag. Mede doordat de finish niet meer in Como ligt, moeten de renners niet over de Sormano. Tijdens de afdaling van die berg kwam Remco Evenepoel vorig jaar nog zwaar ten val.