Officieel: Yellow Tigers hebben ticket voor WK 2022 beet

De Belgische nationale vrouwenvolleybalploeg is officieel zeker van deelname aan het WK in Nederland en Polen (23 september-15 oktober 2022). Dat bevestigt de internationale volleybalfederatie (FIVB) dinsdag op zijn website.

De Yellow Tigers zijn geplaatst op basis van hun 13e plaats op de wereldranking. In totaal nemen 24 teams deel, waaronder gastlanden Nederland en Polen, wereldkampioen Servië en Europees kampioen Italië. Naast de landen die zich onder meer via de continentale kampioenschappen hebben gekwalificeerd, waren er nog elf tickets beschikbaar op basis van de FIVB-ranking.

Het team van Gert Vande Broek werd eind augustus in het Servische Belgrado in de achtste finales van het EK uitgeschakeld door Italië.

De Belgische vrouwen konden zich niet plaatsen voor het vorige WK in 2018. In 2014 namen ze het voor het eerst in 36 jaar wel op tegen de mondiale elite.

Voor de Belgische mannen, de Red Dragons, volstaat hun 26e plaats op de FIVB-rangschikking niet om deel te nemen aan het WK in Rusland (26 augustus-11 september 2022). Op het voorbije EK strandde het team van Fernando Munoz in de groepsfase.