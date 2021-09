Opnieuw een Beckham in het profvoetbal: Romeo (19) maakt debuut in de VS (met dank aan papa David)

De Beckham-telg begon op de favoriete positie van zijn vader - rechtshalf - voor de reserves van Inter Miami. Laat laatstgenoemde nou net de club zijn waar vaderlief de eigenaar van is. Het werd 2-2 tegen South Georgia Tormenta in de USL League One, de op twee na hoogste divisie in Amerika.

“Ik voel me gezegend dat ik mijn profdebuut heb mogen maken”, liet Romeo weten op Instagram. De tiener tekende begin september zijn contract als profvoetballer. Volgens de aanwezigen liet hij zien “over een goede techniek te beschikken” en “creëerde hij al snel een kans voor zijn elftal”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naast hem op het middenveld stond Harvey Neville. Inderdaad, de zoon van Inter Miami-hoofdtrainer Phil Neville. En dat niet alleen, ook Phil komt van de befaamde ’class of ’92’ van Manchester United. Net als Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Nicky Butt en Ryan Giggs.

Na 79 minuten werd Romeo gewisseld en na afloop wilde hij zich “vooral focussen op de volgende wedstrijd”. Vader David haalde alle krantenkoppen in de VS in 2007, toen hij Real Madrid verruilde voor Los Angeles Galaxy. Hij won in 2011 en 2012 de MLS Cup en in 2019 werd er ter ere van hem een standbeeld voor het stadion onthuld.