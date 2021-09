De komst van KRC Genk wordt voor Royal Antwerp FC de eerste echte krachtmeting in eigen land. Volgens coach Brian Priske, die van 2003 tot 2005 nog voor de Limburgers uitkwam, is er wat mogelijk als de Great Old erin slaagt het offensieve geweld op te vangen. “Onuachu afstoppen zal in groep moeten gebeuren”, blikte de Deen vooruit.