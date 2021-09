Vredegerecht Limburg mag tijdelijk in Eupen zetelen na schade door noodweer

Het vredegerecht van Limburg (in de provincie Luik) mag de komende maanden in het nabijgelegen Eupen zetelen. De bevoegde Kamercommissie heeft daarvoor dinsdag unaniem een wetsontwerp goedgekeurd. Binnenkort volgt de plenaire Kamer.

Het gebouw in de gemeente Limburg liep door de zware regenval in juli zware schade op. De herstellingswerken zouden zes tot acht maanden duren. Een mogelijke oplossing houdt in het vredegerecht te verhuizen naar Eupen, dat 8 kilometer verderop ligt. Probleem is dat Eupen in een ander gerechtelijk arrondissement ligt.

Artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek laat het vandaag al toe dat de zetel van een vredegerecht of van de politierechtbank kan worden verplaatst naar een andere gemeente, maar enkel binnen hetzelfde gerechtelijk arrondissement. De wetswijziging die dinsdag groen licht kreeg, laat ook een verplaatsing buiten het arrondissement toe. Dat kan enkel in geval van overmacht of ten behoeve van de dienst.

In theorie waren verplaatsingen binnen het arrondissement ook mogelijk. Probleem is dat ook andere uitwijkmogelijkheden te kampen hadden met de zware overstromingen of dat ze een eind verderaf lagen dan Eupen.