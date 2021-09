Neos Diepenbeek start feestelijk het werkjaar

Naast heel wat trouwe leden waren ook 25 nieuwe kandidaat-leden aanwezig om kennis te maken met de werking van Neos. Het team Neos had voor deze gelegenheid als special gast prof dr. Hendrik Cammu uitgenodigd voor een voordracht van feiten en fabels over eten en bewegen. Na deze sprekende waterval had de voorstelling van het jaarprogramma plaats. In dit jaarprogramma is voor elk wat wils. Je kan er terecht voor cultuur, voordrachten, ontspanning, uitstappen, sport, enz… Als afsluiting was er nog een gezellig nakaarten met een hapje en een drankje en konden nieuwe leden zich aansluiten. Voor alle info: neosdiepenbeek@gmail.com.