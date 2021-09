“Tweede J&J-prik verhoogt effectiviteit vaccin tot 94 procent”

Een tweede prik met het coronavaccin van Johnson & Johnson verhoogt de mate van bescherming volgens de fabrikant aanzienlijk. Een enkele prik biedt volgens eerder onderzoek 67 procent bescherming tegen “matige tot ernstige” vormen van COVID-19. Bij proefpersonen die een tweede dosis kregen, steeg die effectiviteit tot 94 procent, stelt het bedrijf. De studie waar de producent zich op baseert is nog niet kritisch bekeken door onafhankelijke vakgenoten van de onderzoekers. Dat moet in de komende maanden gebeuren.

Johnson & Johnson gaf dinsdag de eerste resultaten vrij van het onderzoek. Volgens het bedrijf maken mensen die een tweede dosis krijgen veel meer antistoffen aan dan mensen die één prik hebben ontvangen. Het vaccin is tot nog toe het enige goedgekeurde coronavaccin waarvan steevast slechts één dosis wordt toegediend. Bij de overige vaccins zijn twee prikken standaard.

Aan de studie deden zo’n 30.000 proefpersonen mee. Bijwerkingen waren volgens de fabrikant vergelijkbaar met die bij een eerste dosis. Een zeer zeldzame bijwerking waar veel over te doen is geweest, is een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes.