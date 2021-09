Zowel aan Heuvelheem in Tessenderlo als aan Toermalien in Genk voerden vakbondsmilitanten actie tegen de mogelijk privatisering van publieke woonzorgcentra. — © Chris Nelis

GENK/TESSENDERLO

In woonzorgcentra Heuvelheem in Tessenderlo en in Toermalien in Genk hebben vakbondsmilitanten en zorgverleners actie gevoerd tegen het privatiseringsdecreet. Ze vrezen dat dit leidt tot minder loon en een hogere werkdruk.