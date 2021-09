Kussende Carrie en Mr. Big in vervolg Sex and the city

Het Amerikaanse televisienetwerk HBO Max heeft de eerste beelden gelost van And just like that, het langverwachte vervolg op de succesreeks Sex and the city. In het filmpje, dat alle nieuwigheden van de zender bundelt, komen fans al iets meer te weten over hoe het vandaag gaat met hun favoriete personages.

In het ultrakorte fragment zien we Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, haar grote liefde Mr. Big, sinds de start van de reeks vertolkt door Chris Noth, elkaar een innige knuffel en kus geven in de keuken. Dat beeld suggereert dat het koppel nog steeds gelukkig samen is. Het ontkracht ook eerdere geruchten die deden vermoeden dat Mr. Big niet te zien zou zijn in de vervolgreeks.

Ook Carrie’s vriendinnen Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) - nu met grijze in plaats van koperkleurige lokken - en Charlotte York (Kristin Davis) verschijnen in de trailer. Samantha Jones (Kim Cattrall) is er niet bij. Die laatste verklaarde in 2017 dat haar rol helemaal uitgespeeld was, maar het zou ook niet boteren tussen de ster en haar collega Sarah Jessica Parker.

Toch krijgt de groep vriendinnen, intussen allemaal de vijftig voorbij, een vierde lid. Nicole Ari Parker, bekend van Boogie nights en Empire, zal gestalte geven aan documentairemaakster Lisa Todd Wexley, een nieuwe vriendin van Bradshaw. Wanneer de volledige serie, die uit tien afleveringen zal bestaan, te zien zal zijn, is nog niet bekend.