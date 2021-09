Minderjarigen ontsnapt uit instelling: ook verdachte van moord op homoseksuele David (42)

Een van de minderjarigen die verdacht wordt van de moord op de 42-jarige David Polfliet is ontsnapt uit de gesloten instelling De Zande in Wingene waar hij na de feiten was opgesloten. Samen met minstens één kompaan slaagde de zeventienjarige erin weg te komen uit de instelling. Sindsdien is de jongeman spoorloos, zo meldt Het Laatste Nieuws en is ons bevestigd.