Ive Renaarts heropent seniorennamidag in zaal Mimosa

581 dagen. Zo lang hebben de senioren moeten wachten om weer te genieten van muziek en dans in zaal Mimosa. En waar Ive Renaarts op 17 februari 2020 als laatste artiest opgetreden had voor het coronatijdperk, was het nu, jawel, diezelfde Ive die de eer had om de seniorennamiddag op gang te schieten.

Ook huisorkest Puur toeval had er zijn in. En wat dan gezegd van de senioren. Het leek wel of ze allemaal een paar jaartjes jonger waren geworden, zo werden de beentjes losgegooid op de dansvloer. "Wat was het toch zalig om zoveel gelukkige mensen samen te zien na een zware periode", klinkt het. Volgende maand is Wouter Survani onze gastartiest. Reserveren kan op 0474/546540 (Nancy). Iedere eerste maandag dansnamiddag met Puur toeval (inkom gratis) en iedere derde maandag seniorennamiddag met Puur toeval en gastartiest ( inkom 12 euro, koffie en sandwiches inbegrepen).