Str@pdag groot succes op De Startbaan

Op vrijdag 17 september had St@rtman alle leerlingen en natuurlijk ook de (groot)ouders, aangespoord om te voet, met de step, met de fiets, met rolschaatsen of met de gocart naar school te komen.

Auto’s waren op deze Strapdag niet welkom aan de schoolpoort. De parking was bijgevolg ook afgesloten voor alle voertuigen. Het LO-team had weer een mooie slalom gefabriceerd zodat alle leerlingen al dadelijk opgewarmd waren. De St@rtman beloonde ook elke leerling met leuke gadgets en kreeg bij het uitdelen hulp van enkele verkeersouders. Er ontstond al vlug een Strapfile, want bijna 8 op 10 leerlingen passeerden langs de ballonnenregenboog. De St@rtman was weer in zijn nopjes dankzij het groot enthousiasme van onze St@rtbaners!