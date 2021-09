Neos-leden krijgen uitleg over nieuwe parkeerapp

Bijblijven met de veranderende gebruiken voor het parkeerbeleid in Genk was voor Neos Genk reden genoeg er een namiddag aan te besteden.

Genk is als proefstad voor de nieuwe app van ‘t parkeerbeleid waar nadien de andere steden zullen volgen.Dit is om een betere mobiliteit van de voertuigen te verzekeren en de parkeerdruk te beperken om alzo een vlottere rotatie te bekomen.Zo zou men de piekmomenten vlotter doen verlopen en het winkelen aangenamer maken voor diegenen die met de wagen komen om te winkelen of naar ‘t werk.Een medewerkster van Amano kwam exclusief voor Neos Genk alles vlot toelichten en helpen deze app te installeren om er dan mee aan de slag te gaan.En wat makkelijker kan, daar zijn de Neos-leden voor te vinden, want dit biedt enkel voordelen in het gebruik.