Febe Jooris maakt ambities waar op WK tijdrijden bij junioren: “Nochtans was mijn gevoel onderweg niet super”

Niets dan tevredenheid bij de Belgische junioren Febe Jooris (16) en Marith Vanhove (18) na hun tijdrit. Na een sterk EK kon Jooris op het WK zelfs nog iets beter doen. “Ik had op een plaats in de top tien gehoopt, maar dat spreek ik op voorhand niet graag uit”, reageerde Jooris.

Een negende plaats voor Febe Jooris, twee plaatsen beter dan op het EK van begin september in Trento. Daar kon de jonge Oost-Vlaamse niet anders dan tevreden mee zijn. “Ik ben er echt enorm gelukkig mee. Nochtans was mijn gevoel onderweg niet super. Ik kon mijn lijnen niet houden en op een bepaald moment zat ik zelfs naast de weg. Alles deed pijn en ik geraakte de focus kwijt. Uiteindelijk is het wel allemaal goed gekomen.”

In vergelijking met het Europees kampioenschap pakte Jooris 34 seconden terug op winnares Alena Ivanchenko. Er zit duidelijk progressie in de prestaties van Jooris. “En dat ondanks mijn ziekte na het EK”, ging Jooris verder. “De vermoeidheid zat duidelijk in mijn lichaam, ook door belastende trainingen. Ik moest het rustiger aan doen en heb maar één zware training meer gedaan. En kijk, dat heeft blijkbaar geholpen.”

Marith Vanhove: “Na twee minuten viel mijn oortje al uit”

Op voorhand kon Marith Vanhove niet zeggen welke tijd en welke plaats ze ambieerde op het WK tijdrijden. De West-Vlaamse reed de kampioenschappen op de piste en kon zich daardoor niet optimaal voorbereiden op het WK op de weg. “Ik had geen idee wat ik moest verwachten voor ik startte. Toen ik de renster voor mij kon inhalen gaf dat wel vertrouwen, want er zit toch een anderhalve minuut tussen de starttijden. Na twee minuten viel mijn oortje al uit en moest ik verder zonder. Ik probeerde dat van mij af te zetten en goed te letten op mijn lijnen.”

“De tijdrit is hier op dertig minuten van mijn deur, dus dat is wel speciaal. Heel veel supporters heb ik eigenlijk niet gezien, ik zag vooral sterretjes. Nee, ik heb wel een paar mensen gezien en dat deed deugd”, sloot Vanhove al lachend af.