In de parochie Holheide stoot de beslissing tegen de borst. Daar voelen ze zich voor voldongen feiten geplaatst en spreken ze van een mes in de rug. — © gvb

Pelt

Vanaf 1 oktober zullen in de helft van de acht parochiekerken in Pelt geen weekendvieringen meer plaatsvinden. De reden is niet alleen één priester die vanaf dan moet instaan voor alle vieringen, maar ook de terugloop van kerkgangers en parochievrijwilligers. “Een toekomstige invulling voor de kerken zal pas de komende jaren duidelijk worden”, luidt het.