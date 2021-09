Britse politie heropent moordonderzoek twintig jaar na vondst kinderromp in Theems

De Britse politie heeft dinsdag een oproep gedaan naar getuigen in een moordzaak van twintig jaar geleden. Toen werd het lichaam van een jongen gevonden in de Londense rivier de Theems. De onderzoekers vermoeden dat hij het slachtoffer was van een rituele moord.

In een mededeling roept de Metropolitan police iedereen die informatie heeft op om “dapper te zijn” en zich te melden om het mysterie op te lossen.

Het lichaam van de jongen, van wie het hoofd en ledematen waren afgesneden, werd op 21 september 2001 gevonden in de rivier in de buurt van de Tower Bridge. De rechercheurs gaven de jongen de naam Adam en vermoedden dat hij het slachtoffer was van een rituele moord. Forensische onderzoekers dachten dat het slachtoffer vijf of zes jaar oud was en uit Nigeria kwam. De doodsoorzaak zou een trauma door een stomp voorwerp in de nek geweest zijn.

Nog vermoedt de politie dat de jongen het slachtoffer was van mensenhandel. Hij zou via Duitsland het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen.

“Het is ongelooflijk triest en frustrerend dat de moord op Adam nog niet opgelost is”, verklaart politiechef Kate Kieran. “Wij zijn ons ervan bewust dat mensen zich op dat moment misschien niet wilden uitspreken en zich loyaal voelden tegenover de betrokken persoon of personen. In de afgelopen twintig jaar kunnen banden en relaties echter veranderd zijn en voelen sommige mensen zich nu wellicht meer op hun gemak om met ons te praten. Wij roepen hen op moedig te zijn en zich te melden als zij iets weten.”

In deze zaak werd een vrouw gearresteerd op verdenking van moord, maar ze werd later vrijgelaten. Twee mannen werden ook gearresteerd in verband met een onderzoek naar mogelijke mensenhandel maar ook hen moest de politie vrijlaten.