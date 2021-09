Russische Ivanchenko maakt favorietenrol waar, Febe Jooris eindigt in top tien

Alena Ivanchenko heeft zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren gekroond. De bijna 18-jarige Russische, die ook Europees kampioen werd, was over een parcours van 19 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge elf seconden sneller dan de Britse Zoë Backstedt. Onze landgenote Febe Jooris werd negende.

Hoe kwam de wereldtitel tot stand?

Het was niet toevallig een Nederlandse die als eerste mocht dromen van het podium. De 16-jarige Anna van der Meiden veegde de eerste toptijd van de Britse Madelaine Leech nipt van de tabellen.

Zoals gewoonlijk op kampioenschappen tijdrijden begon het pas echt spannend te worden toen de laatste tien rensters van start gingen. Het was de Britse Zoe Bäckstedt (16), de dochter van ex-wielrenner Magnus Bäckstedt, die de toptijd van Anna van der Meiden als eerste verpulverde.

Er was maar één renster die men in staat achtte om nog onder die tijd te duiken: de topfavoriete en Europese kampioene Alena Ivanchenko. En dat deed ze ook. Aan de finish had ze nog tien seconden over op de Britse.

© BELGA

Hebben de Belgen het goed gedaan?

Marith Vanhove (18) had geen idee wat ze moest verwachten van haar tijdrit, maar deed het uiteindelijk meer dan voortreffelijk. De West-Vlaamse kon de renster voor haar inhalen en klokte net niet af op de beste tijd van het moment. Maar alle toppers moesten daarna dus nog vertrekken. Uiteindelijk werd ze zestiende.

Voor Febe Jooris (16) was het EK in Trento begin september al een prima ervaring. Ze werd elfde op het EK en wou op het WK in eigen land nog beter doen. Met een knappe negende plaats mag Jooris dan ook heel tevreden zijn.

© ISOPIX

Verder nog iets opvallends dat u moet weten?

De tijdritfiets van de Kazachse Yelena Mandrakova werd afgekeurd, waardoor ze met een andere fiets aan de start moest komen. Het zadel van de tijdritfiets van de Kazachse stond volgens de internationale wielerbond UCI te ver naar voor.

Uitslag (top vijf)

1 Alena Ivanchenko (RUS) in 25’05”49

2 Zoe Bäckstedt (GBR) +10”64

3 Antonia Niedermaier (DUI) +25”32

4 Anna van der Meiden (NED) +1’25”55

5 Madelaine Leech (GBR) 1’26”71