België zakt zonder vrouwelijke gymnasten af naar WK turnen in Japan

In Japan komen geen vrouwelijke gymnasten van Team BELGYM in actie. Eerder liet olympisch kampioene Nina Derwael al weten dat ze haar wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers niet zou verdedigen, na de Spelen in Tokio was ze toe aan rust. De prioriteit voor de Belgische vrouwen wordt gelegd op het Europees en wereldkampioenschap in 2022.

Van den Keybus en Kuavita treden aan in de allroundcompetitie (paard met bogen onder voorbehoud voor Kuavita). Gentges komt in actie aan de rekstok en op het paard met bogen. Glen Cuyle (Gym Izegem), Liam De Smet (Lenig en Vlug Nijlen) en Takumi Onoshima (Athanor GC) komen van 24 tot 26 september in actie tijdens de World Cup in het Hongaarse Szombathely. Voor Onoshima is dit nog een mogelijkheid om zich voor het WK te kwalificeren aan het paard met bogen en de brug.