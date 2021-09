Eerste zedenhond van federale politie kan sperma lokaliseren

De Directie Hondensteun van de federale politie heeft dinsdag de eerste Belgische zedenhond voorgesteld in de Vlaams-Brabantse gemeente Linter. De hond kan sperma lokaliseren op plaatsen waar dat niet voor de hand ligt, zoals in een groot grasveld of in een groot gebouw, en kan zo de politie helpen om zedenzaken op te lossen.

Bij een verkrachting is het niet altijd gemakkelijk om achteraf de exacte locatie van de feiten terug te vinden. Wanneer het misdrijf bijvoorbeeld in een kleine veldweg langs de kant van een grasveld heeft plaatsgevonden, wordt het moeilijk de plaats te bepalen. Een zedenhond kan in zo’n gevallen hulp bieden: de hond speurt het veld af en lokaliseert de exacte plaats van het sperma. Het labo neemt de spermasporen mee en onderzoekt ze verder. Een DNA-analyse kan uiteindelijk in de richting van een dader wijzen.

De eerste Belgische zedenhond, die de naam Zennah kreeg, kan vanaf nu overal in het land operationeel worden ingezet. De hond werd aan de federale politie geschonken door de Nederlandse politie, die al sinds 2015 zedenhonden inzet. In totaal gebruiken onze noorderburen momenteel acht van zo’n honden. De opleiding van Zennah heeft ongeveer vijf maanden geduurd in België, daarvoor werd ze ook nog een tijdje in Nederland opgeleid.

Nog dit jaar zou er een tweede Belgische zedenhond worden getraind.