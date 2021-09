Tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso: “Ik zou het niet tegen Max Verstappen op willen nemen”

Doorheen zijn carrière reed Fernando Alonso tegen verschillende jonge teamgenoten. Het meest tot de verbeelding sprekende seizoen is uiteraard dat van 2007 bij McLaren toen hij de debuterende Lewis Hamilton naast zich kreeg.

We weten allemaal hoe dat is afgelopen en veel F1-fans zouden maar al te graag Alonso zien strijden met Max Verstappen. Daar waar Alonso nog steeds strijdvaardig is, is de Spanjaard ook over de top van zijn kunnen, wat bij Max Verstappen duidelijk niet het geval is.

“Ik denk dat hij op dit moment op de toppen van zijn kunnen presteert. Ik denk zelfs dat hij de beste coureur in de Formule 1-paddock op dit moment is,” vertelt Alonso over Verstappen tegenover ‘Racingnews365’.

Alonso krijgt vervolgens de vraag voorgeschoteld of dat betekent dat Verstappen beter is dan Alonso en daarop geeft de tweevoudig F1-kampioen een duidelijk antwoord.

“Op dit moment is hij de enige Formule 1-coureur waar ik het liever niet tegen zou opnemen,” aldus Alonso, die tevens laat weten dat er volgens hem maar weinig rijders zijn die Verstappen bij Red Bull zouden verslaan, vooral omwille ook van zijn ervaring binnen het team.

“Als je Verstappen buiten Red Bull zou plaatsen, dan zou je misschien een betere kans maken,” besluit de tweevoudig F1-kampioen.