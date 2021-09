Tessa Wullaert staat voor afspraak met de geschiedenis bij Red Flames

LEES OOK. Amber Tysiak uit Helchteren groeide in sneltempo uit tot vaste waarde bij Red Flames

Vrijdagavond openden de Flames hun kwalificatiecampagne in Gdansk met een 1-1 gelijkspel tegen Polen (FIFA 29). Het team van bondscoach Ives Serneels was na afloop ontgoocheld over het resultaat, want Janice Cayman en co. hadden op een zege gehoopt met ook nog het op papier sterkste land Noorwegen (FIFA 12) in groep F. Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De tweede speelt play-offs.

Albanië (FIFA 75) speelde op de eerste speeldag 1-1 gelijk tegen Kosovo (FIFA 115). “Dinsdag wordt het een heel andere wedstrijd”, verklaarde Serneels na de partij in Polen. “Albanië heeft een stevig geheel. Ze vechten voor elke bal.”

België was er nog nooit bij op een WK vrouwenvoetbal. Het WK van 2019 in Frankrijk misten de Red Flames na verlies in de play-offs tegen Zwitserland. De Flames debuteerden in 2017 wel op het EK in Nederland en zijn er volgend jaar eveneens bij wanneer in Engeland (met een jaar vertraging) om de Europese titel wordt gespeeld.

Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zullen voor het eerst 32 in plaats van 24 landen deelnemen. De Verenigde Staten wonnen de voorbije twee edities.

© ISOPIX

Nummer 100

Voor Tessa Wullaert wordt de partij tegen Albanië sowieso speciaal. Het icoon van het Belgische vrouwenvoetbal zal namelijk haar 100ste interland spelen. Daarmee is ze de derde speelster die de kaap rondt, na Cayman (114) en de intussen gestopte Aline Zeler (111).

De kapitein van de Flames zit intussen aan 50 doelpunten voor de nationale ploeg, waarvoor ze debuteerde op 20 augustus 2011. “Als je mij toen had gezegd dat ik honderd cap zou halen, dan had ik waarschijnlijk gezegd van: Ik weet dat niet ze, we zullen wel zien. Uiteindelijk zijn we er geraakt, met ups en downs. Veel meegemaakt ook. Het was een rollercoaster. Mijn debuut? Ik zat toen een beetje in een roes (lacht), dat ik bij de toen nog Rode Duivelinnen kwam. Ik herinner mijn eerste doelpunt ook nog. Langs de keeper in dan binnen.”

Intussen is Wullaert al jarenlang hét gezicht van de Flames, maar dat was in het begin anders. “Ik kende eigenlijk niemand en plezier is altijd heel belangrijk geweest voor mij. Dus ik heb wel even gedacht van: Moet ik er niet mee stoppen? Ik vond het gewoon niet tof. Uiteindelijk heeft Aline zich over mij ontfermd en ging het dan toch vlot.”

De Flames heten nu dus de Flames en er is wel wat veranderd doorheen de jaren. “Ook mijn haarstijl”, lacht de nu 28-jarige Wullaert, die naar eigen zeggen nog altijd kippenvel krijgt van het moment dat ze hoorde dat de nationale ploeg naar het EK mocht in 2016. “Toen is er heel wat gaan veranderen rond Flames, qua aandacht ook. Ik heb nog wel een aantal jaren te gaan, denk ik. Het volgende WK is in Nieuw-Zeeland en Australië maar daarna is het hopelijk in België. Dat zou misschien een mooi einde zijn, dan ben ik er 34-35. Dat nog meemaken en er dan mee op te houden, dat is mijn plan.”