In je blootje op de rode loper

Het is de (na)zomer van de naked dress. Je lichaam tonen is je vrijheid opeisen. Al blijft zo’n nietsverhullende jurk toch vooral weggelegd voor the happy few.

Het was de (na)zomer van de naked dress – jurken die bijna niets lijken te verhullen – op de rode loper. De absolute hoogdag was het Met Gala vorige week in New York. Op de rode loper trok de 32-jarige actrice Zoë Kravitz de aandacht met een kristallen jurk ontworpen door Anthony Vaccarello voor Saint Laurent. Onder die jurk droeg ze een zilveren string. Het internet spuwde artikels over het perfect afgetraindeachterwerk van de actrice.

Kravitz was lang niet de enige die avond: ook het 25-jarige supermodel Kendall Jenner droeg een jurk die nog amper iets aan de verbeelding overliet. Dat was een met kristallen bezette Givenchy-jurk over een korset. Het ontwerp ervan verwees naar de iconische Givenchy-jurk die Audrey Hepburn droeg in een sleutelscène van My fair lady.

Opdat haar fans die verwijzing niet zouden missen, had Jenner voor ze vorige week in New York de rode loper betrad, een beeld van Hepburn op haar Instagram gepost. Vooral die twee sprongen in het oog, maar het modeblad Cosmopolitan telde 24 versies van de naked dress op de rode loper van het New Yorkse mode-evenement waar A-listers hun beste beentje voorzetten.

Het 25-jarige supermodel Kendall Jenner droeg een jurk die nog amper iets aan de verbeelding overliet. — © afp

Illusie

Het vergt lef om voor het oog van de wereld zo met je billen bloot te gaan staan. Toen Kravitz er online werd op aangesproken, had ze prompt een antwoord klaar. ‘Je oncomfortabel voelen bij een menselijk lichaam is kolonisatie/brainwashing. Het is maar een lichaam, we hebben er allemaal eentje.’

De Belgische actrice Salomé Dewaels reageerde al even schouderophalend toen de Italiaanse pers een collectieve hyperventilatieaanval kreeg bij haar outfit op het Filmfestival van Venetië. Haar jurk van Dior verhulde haar borsten niet. ‘De mensen zien mijn borsten toch in de film, dan kon ik ze net zo goed ook tonen op de rode loper’, liet ze aan de reporter van De Standaard weten. Ze had twee jurken van Dior ter beschikking en koos die waarin ze zich ‘het mooist en het comfortabelst voelde’.

Een naked dress aantrekken is je lichaam tonen. Voor modellen en actrices is dat een werkinstrument, één dat bedoeld is om bekeken te worden. Tegelijk verkopen ze – ook op die rode loper – een illusie. Het is niet omdat zo’n ster er naakt uitziet, dat ze dat ook is.

Zendaya trok veel aandacht met jaar jurk in Venetië. — © reuters

Net omdat naked dresses technisch zo moeilijk zijn om te maken, houden ontwerpers er ook zo van. Flinterdunne, kwetsbare stoffen, korsetten, perfect juist geplaatste borduursels of edelstenen: een naked dress vergt de hoogste graad van vakmanschap.

Net daarom is de leren naked dress van Balmain die Zendaya in Venetië droeg, zo indrukwekkend. Een naked dress moet eruitzien alsof hij aan je lijft kleeft. In Venetië leek het of Zendaya net uit het water kwam en terwijl de druppels nog van haar af liepen de rode loper opgestapt was – zelfs haar haar kreeg een wet look. Het was perfect uitgevoerd.

Olivier Rousteing die de jurk voor Balmain ontwierp, lichtte op zijn sociale media een tipje van de sluier op over het maakproces. Op een paspop die een exacte kopie was van Zendaya’s lichaam werd de jurk gedrapeerd. Velen zien in die prachtige jurk van Zendaya overigens een verwijzing naar de naked dress van Mugler, die Kim Kardashian – een fervent draagster van naked dresses – op het Met Gala van 2019 aan had.

De van Kim Kardashian in 2019. — © getty images

Hot vax summer

Je lichaam – jezelf – blootgeven is een vorm van vrijheid die perfect past in het tijdsgewricht. Na een jaar vol huidhonger en thuis in je jogging rondlopen, werd er voor de zomer, met het vooruitzicht op maximale vaccinatiegraden, een hitsige vakantieperiode voorspeld: Hot vax summer. En daar hoorde blijkbaar de juiste outfit bij.

De Britse onlinewinkel Lyst rapporteerde in juni 45 procent meer zoekopdrachten naar naked dresses of see-through-dresses. Toch blijft het vooral een fenomeen op de rode loper. Het zijn in de eerste plaats sterren met perfect lijven – de juiste genen, de juiste diëtisten en de juiste personal trainers – die het aandurven om zich zo vrij en bloot te tonen. Want bij een naked dress gaat niet over de jurk, maar over het lichaam dat eronder zit. En ook al is het perfect, het verandert voortdurend.

Plastische chirurgie-look

De naked dress heeft een verleden dat teruggaat tot Marilyn Monroe. In 1962 droeg zij een japon van Jean Louis terwijl ze op een benefiet van de Democraten ‘Happy Birthday, Mr. President’ zong, tien dagen voor de toenmalige president John F. Kennedys verjaardag. In de jaren zeventig had Cher, als muze van modeontwerper Bob Mackie, het alleenrecht op.

De van Zoë Kravitz. — © afp

Over de jaren heen hebben bijna alle vrouwen die het heersende schoonheidsideaal belichaamden, er één gedragen. Begin jaren negentig moest het vrouwenlichaam minimalistisch zijn: Kate Moss was het voorbeeld. Op een feestje van Elite Models in 1993 droeg Moss geen bh onder een doorzichtige jurk. In 2014 mocht Rihanna haar vormen tonen in een naked dress van Adam Selman. Een jaar later liep zowel Beyoncé, Jennifer Lopez als Kim Kardashian in een naked dress het Met Gala binnen.

Alle drie hebben ze bijgedragen aan het schoonheidsideaal. Kate Moss had amper rondingen, Jennifer Lopez toonde trots haar ronde achterwerk. Beyoncé mag dan perfect afgetraind zijn, haar lichaam is een vrouwenlichaam. Kardashian liet aan haar lijf sleutelen. In haar naked dress van Mugler leek ze in 2019 een glanzende, plastieken barbiepop. Haar borsten lijken niet onderhevig aan de zwaartekracht en haar ronde heupen staan in schril contrast met haar smalle taille.

Wie deze zomer naar de lichamen onder die naked dresses gekeken heeft, ziet dat het schoonheidsideaal weer wat opgeschoven is. Kendall Jenner mag dan de halfzus van Kim Kardashian zijn, ze is er tegelijk ook de minder flamboyante versie van. Minder duidelijk bijgewerkt ook. Nog natuurlijker lijkt dat lichaam van Zoë Kravitz – ook al is het perfect afgetraind. Maar toch, misschien heeft die populaire plastische chirurgie-look nu zijn beste tijd wel gehad.