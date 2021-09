Het verkeerslicht stond al zeker één seconde op groen en dat was voor een vrachtwagenchauffeur in New York genoeg om ongeduldig te claxonneren naar de bestuurder voor hem. Geïrriteerd stapte die bestuurder uit zijn wagen, maar dan deed hij iets wat je niet verwacht. “Dit kan alleen maar in New York”, aldus de persoon die donderdag het filmpje maakte.