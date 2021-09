Warme trend voor de herfst: de gewatteerde jas

Als de temperaturen straks dalen en we die herfstgarderobe mogen aanleggen, kan er tijdens een (online) shopsessie misschien ook een gewatteerde jas in de winkelmand. Want de klassieker is zowel kort als lang à la mode.

Een padded jacket, wat zoveel betekent als een gewatteerde jas of donsjas, mag binnenkort weer uit de kast en in de outfit. En hoewel het om een klassiek kledingstuk gaat, kun je jouw look met het item heel fashion maken. “De typische kamerjas van de bobonne is echt helemaal terug”, bevestigt stylist Jody Van Geert.

Volgens hem past een gewatteerde jas, die volume garandeert, interessant in combinatie met andere kledingstukken die net minder volumineus zijn. “Ga voor meer aansluitende stuks eronder, anders is het dubbelop. Denk aan lichte texturen zoals zijde, satijn ... Ribfluweel kan ook, maar ga dan bij voorkeur niet voor te dikke ribbels.”

“Ga vandaag voor kleur of print! Dat maakt het eigentijds en speels. Zo haal je de aandacht meer weg van een kledingstuk dat vroeger vooral functioneel gedragen werd, namelijk om je overal gelijkmatig warm te houden. Op het platteland, bijvoorbeeld”, klinkt het.

Fashionista’s op Instagram geven alvast het goede voorbeeld, zoals deze vrouw in bovenstaande foto in een oranje jas boven een geruit pak. Aarzel je over een knalkleurtje, dan kun je ook gaan voor een ton sur ton outfit, waarbij het accent meer op de verschillende materialen ligt zoals op onderstaande foto. Of ga voor een mouwloze variant en draag met een gebloemde blouse voor een hippe look.

