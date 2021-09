Edwin Cools heeft nog altijd snelle benen

Edwin Cools, de mede-organisator van de Schoterloop, is uiteraard een atletiekliefhebber in hart en nieren. Maar hij is zelf ook nog steeds een begenadigd atletiekbeoefenaar. Door zijn grijze haardos kan hij zijn leeftijd niet verloochenen en met de jaren zijn er ook de onvermijdelijke kwaaltjes bij gekomen die hem regelmatig verhinderen om echt naar hartenlust door te trainen. Maar zijn snelle benen op de iets kortere afstanden en zijn sprongkracht zijn nog behoorlijk bewaard gebleven.Het BK Master atletiek in Ninove op 18 september laatstleden was voor hem dan ook de ideale gelegenheid om daarvan nog eens bewijs te leveren. Op de 300m horden bracht Edwin de Belgische titel bij de M60 mee naar Schoot (54”), terwijl hij op de 2000m steeple nog eens zilver waard was in die categorie (9’56”).Om de prestatie een beetje te kaderen voor de niet-atletiekkenners: loop als 60plusser 300m lang tegen 20 per uur en spring ondertussen over 7 horden van 76 cm hoog. Of loop 2 kilometer lang aan 12 per uur en spring ondertussen over 18 balken van 76 cm en 5 maal over een waterbak met balk… geen sinecure. Met de horden heb je nog het geluk dat die wegklappen als je ze raakt, de steeplebalken geven geen krimp want die kan je met 2 mannen net optillen. Hoed af dus voor de atleet van Looise AV die trouwens ook nog een andere krachttoer op zijn palmares heeft staan: hij liep alle edities van The Classic in Tessenderlo uit. Tekst : Sonja HeekhoutFoto’s : Johnny-Sabine De Ceulaerde en Marc DesmetFoto 1 : Op weg naar zilver in de 2000m steeple Foto 2 : Op het hoogste schavotje van het podium na de 300m horden.