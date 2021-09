Samana Kortenbos neemt nieuwe start

Dat corona voor veel verenigingen een zware streep door de werking was, hoeft geen verklaring. Dat geldt dus zeker ook voor Samana Kortenbos. Samana is immers een vereniging die zich richt tot 70-plussers en de zwakkeren uit onze samenleving. Maar nu de coronadreiging stilaan vermindert en er meer versoepelingen komen, werd het tijd om de leden van Samana Kortenbos na bijna twee jaar inactiviteit opnieuw samen te brengen. Op onderdag 16 september weer alle leden uitgenodigd voor de eerste samenkomst sinds lang met een kop koffie en lekkere taart. Bedoeling was gewoon weer samen zijn en vooral bij te praten, want in die vele maanden dat we mekaar amper gezien of gesproken hadden was er zeker heel wat gebeurd. De opkomst was dan ook navenant. Natuurlijk werden nog heel wat voorzorgsmaatregelen in acht genomen, zoals mondmaskers bij het rondlopen, ontsmetting van tafels en stoelen, handgel bij het binnenkomen enzomeer. Op zondag 24 oktober zien de leden elkaar weer voor een lekker feestmaal en op dinsdag 21 december gaan ze Kerst vieren.