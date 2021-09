Twee STRC-meisjes op Europees jeugdkampioenschap Lifesaving in het Spaanse Castellon

Afgelopen week vertegenwoordigden STRC-atletes Lotte Istas en Elise Croes België op het Europees Jeugdkampioenschap Lifesaving (U-19) in het Spaanse Castellon. Zes dagen vol wedstrijden op hoog niveau, drie dagen in het zwembad en drie dagen in de Middellandse Zee. Samen met hun teamgenoten van het Belgische Dames Team behaalden Lotte en Elise schitterende resultaten. Ze kroonden zich tot Vice-Europees kampioen op de Rescue Tube Rescue Relay en behaalden in een nieuw Belgisch record de bronzen medaille op de 4x50m Rescue aflossing in het zwembad. Elise behaalde verder met het Belgische team nog een bronzen medaille op de 4x25m popredden, eveneens in een nieuw Belgisch record. Ook op de andere aflossingen eindigde het Belgische team met Elise, Lotte of beiden telkens in de top 5.

Maar ook individueel wisten de Truiense atletes door te dringen naar meerdere A- en B-finales. In het zwembad plaatste Elise zich voor de A-finale van de 100m popredden met vinnen, haar favoriete nummer. In de reeksen verpulverde ze het Belgische record bij de jeugd maar ook bij de open categorie. Tijdens de finale ging het nog net iets sneller met opnieuw een dubbel Belgisch record en een mooie 5de plaats. Op de 100m lifesaver plaatste ze zich voor de B-finale maar hier had ze spijtig genoeg een valse start.Maar ook in de ocean events kon Elise telkens mooie resultaten laten optekenen met een 11ste plaats op de surfrace, een 8ste plaats op de boardrace en een 9de plaats op het koninginnenummer, de Ocean Woman.Ook Lotte had een mooi individueel programma, zij behaalde de A-finale op haar favoriete nummer, de 100m lifessaver in een nieuw persoonlijk record en eindigde 8ste tijdens de finale. Op de 200m superlifesaver zwom ze naar de overwinning in de B-finale en op de 100m popredden met vinnen behaalde ze in de B-finale de 2de plaats in opnieuw een persoonlijk record.In de ocean events kwam Lotte individueel enkel in actie op de 90m beach sprint met een mooie 3de plaats in de B-finale.Zeer sterke prestaties van de 2 jonge atletes die nu genieten van een weekje verdiende rust voordat ze de trainingen in het zwembad weer herbeginnen. Voor november staan er immers enkele mooie internationale wedstrijden gepland waarop beiden zeker willen scorenTeam STRC wenst iedereen te bedanken die het mogelijk maakt deze sport te beoefenen: de trainers die reeds bij de jeugd starten met de voorbereiding, de sponsors, de vrijwilligers en helpers, sportdienst en stadsbestuur Sint-Truiden, Lago Bloesembad, Vlaamse Reddingsfederatie...